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Укрзалізниця запускає 7 потягів до Буковеля: один - через Кременчук

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 387 Коментарів: 1

Компанія розпочала реновацію станції Татарів

УЗ розпочинає реновацію станції Татарів та ініціює процедуру перейменування станції на Татарів-Буковель. Також у новому графіку руху на 2021/2022 рік, який починає діяти 12 грудня, компанія запускає 7 пар потягів до гірськолижного курорту.
Як повідомили у пресслужбі компанії, реновація станції пов’язана з тим, що вона географічно найближча — 15 км або від 20 хвилин — до урочища Буковель та однойменного лижного курорту.

Відповідно до нового графіка руху поїздів через Буковель прямуватимуть 7 поїздів:

  • №5/6 Маріуполь — Рахів;
  • №15/16 Харків — Рахів (через Полтаву);
  • №55/56 Київ — Рахів;
  • №95/96 Київ — Рахів;
  • №25/26 Одеса — Рахів;
  • №125/126 Миколаїв — Рахів;
  • №130/129 Кременчук — Ворохта (з групою причіпних вагонів Полтава — Ворохта).

Продаж квитків на поїзди №130/129 почнеться до кінця тижня. Також для зручності пасажирів з 12 грудня буде організовано автобусні трансфери від вокзалу до Буковеля за фіксованою ціною 50 грн.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: Укрзалізниця поїзд Буковель
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Коментарі: 1

41
Doktor:
Сьогодні, 16:41

И все равно карантин! После Нового года будет сто двадцать пятая волна короновируса.


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