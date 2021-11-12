Укрзалізниця запускає 7 потягів до Буковеля: один - через Кременчук

Компанія розпочала реновацію станції Татарів
УЗ розпочинає реновацію станції Татарів та ініціює процедуру перейменування станції на Татарів-Буковель. Також у новому графіку руху на 2021/2022 рік, який починає діяти 12 грудня, компанія запускає 7 пар потягів до гірськолижного курорту.
Як повідомили у пресслужбі компанії, реновація станції пов’язана з тим, що вона географічно найближча — 15 км або від 20 хвилин — до урочища Буковель та однойменного лижного курорту.
Відповідно до нового графіка руху поїздів через Буковель прямуватимуть 7 поїздів:
Продаж квитків на поїзди №130/129 почнеться до кінця тижня. Також для зручності пасажирів з 12 грудня буде організовано автобусні трансфери від вокзалу до Буковеля за фіксованою ціною 50 грн.
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