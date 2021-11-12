Святий Миколай прийде до малечі після того, як діти повернуться за парти

Благодійна акція «Святий Миколай - дітям» відбудеться в Кременчуці за певних умов. На цьому під час засідання виконкому 12 листопада наголосив міський голова Віталій Малецький.
Планується, що вона почнеться 15 листопада, проте мер міста закликав почекати відновлення освітнього процесу, аби запустити її в повному масштабі.
Акція проходитиме з обов'язковим дотриманням карантинних вимог, аби завадити розповсюдженню COVID-19.
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