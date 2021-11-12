Помер колишній депутат Кременчуцької міської ради

Сьогодні, 14:20 Переглядів: 1 206

Чоловік помер на 93 році життя

Сьогодні, 12 листопада, на 93 році життя помер Борис Іванович Христенко. 32 роки він проходив службу в органах держаної безпеки.

З 1951 року розпочав службу в військовій контррозвідці у Приморського воєнного округу (Китай), потім в силових структурах, де багато років перебував на керівних посадах. Про це повідомляє пресслужба мерії Кременчука.

Борис Іванович неодноразово обирався депутатом Кременчуцької міської ради. Працював в 1984-1992рр старшим юрисконсультом Кременчуцького міськвиконкому, в деяких інших організаціях. Нагороджений Грамотою Президії Верховної Ради УРСР, багатьма медалями.