Де у Кременчуці відкрили офлайн-пункти команди підтримки «Дія»

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 528

На Полтавщині - і зокрема в Кременчуці - продовжують розширювати мережу офлайн-пунктів команди підтримки «Дія». Про це повідомив заступник голови Полтавської ОДА Ігор Панченко на своїй Facebook-сторінці.

На базі кременчуцьких центрів вакцинації населення запрацювали 2 офлайн-пункти. Знаходяться вони за адресами:

консультативно-дiагностичний центр КНМП «Лiкарня iнтенсивного лiкування «Кременчуцька», просп. Лесі Українки, 80;

гіпермаркет «Нова лінія», вул. Київська, 66г.

Головна мета відкриття таких пунктів - допомогти кременчужанам згенерувати COVID-сертифікат одразу в центрі масової вакцинації.

У пункті можна проконсультуватися з таких питань: