Оксана Куляба
Топ популярных ложных сведений о диабете. Развеиваем мифы.
Олександр Бондар
Що краще: КАСКО чи «Автоцивілка»?
Ольга Минчук
Корона как отличный способ экономить городской бюджет
Світлана Крамаренко
Профілактика раку молочної залози
Анна Коваленко
Как начать работу с психологом? Как и о чем говорить?
Сергiй Кулясов
Что произойдёт быстрее: ишак сдохнет или падишах помрёт?
Анна Коваленко
Пассивная агрессия. Что нужно знать о пассивно-агрессивном поведении.
Олександр Бондар
Медстраховка: про доцільність та нюанси
Лариса Гориславець
“Безпечне місто” чи “Поліцейське місто” - яким ви хочете бачити Кременчук?
Оксана Куляба
«Шпаргалка диабетика» или что и когда обязательно к проверке при сахарном диабете?
Кременчук, Споживач

Де у Кременчуці відкрили офлайн-пункти команди підтримки «Дія»

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 528

 

На Полтавщині - і зокрема в Кременчуці - продовжують розширювати мережу офлайн-пунктів команди підтримки «Дія». Про це повідомив заступник голови Полтавської ОДА Ігор Панченко на своїй Facebook-сторінці.

На базі кременчуцьких центрів вакцинації населення запрацювали 2 офлайн-пункти. Знаходяться вони за адресами:

  • консультативно-дiагностичний центр КНМП «Лiкарня iнтенсивного лiкування «Кременчуцька», просп. Лесі Українки, 80;
  • гіпермаркет «Нова лінія», вул. Київська, 66г.

Головна мета відкриття таких пунктів - допомогти кременчужанам згенерувати COVID-сертифікат одразу в центрі масової вакцинації.

У пункті можна проконсультуватися з таких питань:

  • дізнатися про види СOVID-сертифікатів та як їх отримати;
  • подати заявку на отримання сертифіката на порталі та в застосунку Дія;
  • визначити помилку генерування сертифіката тощо.
1
Автор: Тамара Зінченко
Теги: «Дія» офлайн-пункти підтримка COVID-сертифікат
Читайте telegraf.in.ua в Google News

Інформація

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх