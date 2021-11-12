Де у Кременчуці відкрили офлайн-пункти команди підтримки «Дія»

На Полтавщині - і зокрема в Кременчуці - продовжують розширювати мережу офлайн-пунктів команди підтримки «Дія». Про це повідомив заступник голови Полтавської ОДА Ігор Панченко на своїй Facebook-сторінці.
На базі кременчуцьких центрів вакцинації населення запрацювали 2 офлайн-пункти. Знаходяться вони за адресами:
Головна мета відкриття таких пунктів - допомогти кременчужанам згенерувати COVID-сертифікат одразу в центрі масової вакцинації.
У пункті можна проконсультуватися з таких питань:
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