На території Градизької громади поліцейські зупинили водія з рушницею в автівці

Сьогодні, 13:40 Переглядів: 426

На території Градизької громади поліцейські офіцери Ігор Коваль, Андрій Бука та Сергій Ступак виявили 57-річного мисливця, який з порушеннями перевозив нарізну рушницю.

На власника зброї склали адмінпротокол за ч.1 ст.191 (Порушення громадянами правил зберігання, носіння або перевезення нагородної, вогнепальної, холодної чи пневматичної зброї і бойових припасів) Кодексу України про адміністративні правопорушення.