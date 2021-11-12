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На території Градизької громади поліцейські зупинили водія з рушницею в автівці

Сьогодні, 13:40 Переглядів: 426

 

Чоловік неправильно транспортував зброю

На території Градизької громади поліцейські офіцери Ігор Коваль, Андрій Бука та Сергій Ступак виявили 57-річного мисливця, який з порушеннями перевозив нарізну рушницю.

На власника зброї склали адмінпротокол за ч.1 ст.191 (Порушення громадянами правил зберігання, носіння або перевезення нагородної, вогнепальної, холодної чи пневматичної зброї і бойових припасів) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: мисливці
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