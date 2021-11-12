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Полтавців налякав стовп чорного диму: горів пінополістирол (доповнено)

Сьогодні, 15:30 Переглядів: 456

 

Пожежу вже локалізували

12 листопада у Полтаві на Павленках сталася пожежа. Як поідомили очевидці у соцмережах - горіла металобаза. На місці працюють рятувальники, вони вже локалізували займання. Причини поки невідомі.

У Полтаві горить металобаза
У Полтаві горить пінополістирол

Доповнено:

Як повідомила речниця Головного управління ДСНС у Полтавській області Світлана Рибалко, спочатку була інформація, що горить склад металобази, але на місці з'ясувалося, що горів пінополістирол (плити для утеплення, - ред.), складений під стіною цього складу. Матеріал швидко горів і було дуже велике задимлення. Ніхто не отримав опіків, рятувальники розтягли плити і загасили.

 

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Автор: Руслана Горгола
Теги: пожежа Полтава
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