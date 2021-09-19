Бізнеследі з Полтави, яку знайшли у річці, працювала з чоловіком, пов'язаним з криміналом

Сьогодні, 12:42 Переглядів: 2 397

36-річна бізнеследі з Полтави Анна Соляник, яку розшукували кілька днів та знайшли мертвою у річці Ворсклі, працювала з чоловіком, пов'язаним з криміналом. Про це журналістам анонімно розповіла знайома покійної, передає видання Obozrevatel.

Про те, як жінка кілька днів чекала у машині біля села Яцинова Слобідка та відмовлялася від допомоги місцевих мешканців, а також як її тіло витягли з річки у селі Сем’янівці, ви можете дізнатися у цьому матеріалі.

Тож загибла жінка була керуючою двох магазинів у Полтаві – «Крила» й «Овочі та фрукти», а разом з тим – бізнес-партнеркою власника Руслана Л.

- Цей магазин їй не належав. Ним володіє відома в Полтаві людина, пов'язана з криміналом. Там торгують продуктами, овочами, фруктами. Але в одному з відділів ще й продають спиртне на розлив. Там був конфлікт, люди скаржилися. Роки два тому вони навіть викликали журналістів із камерами. То з'явився той власник із підтримкою, і вони розбили відеокамеру. Хоча сама Анна була непричетною, вона не могла заборонити торгувати спиртним, – сказала приятелька Анни.

За словами подруг, Соляник не була заміжньою, але мала стосунки з чоловіками.

- Вона не з тих, хто через мужика втопиться. У неї було багато чоловіків, і вони були для неї засобом для досягнення мети. Тому я думаю, що її смерть пов'язана з розбірками з чоловіками. Вона дуже любила себе передусім, вона любила життя. Вона просиділа в тому автомобілі два дні. Чекала когось, здається, із Харкова. Найімовірніше, чекала когось надійного, – розповіла її знайома.

Нагадаємо, поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 КК України – умисне вбивство. Правоохоронці розглядають кілька версій смерті Анни Соляник, не відкидають і самогубство.

- Під час першого огляду тіла ознак насильницької смерті не виявлено. Але точно на питання про причини смерті може відповісти тільки експертиза, тому ми чекаємо результатів. Також ми з'ясовуємо, скільки часу жінка провела в тій місцевості, де вона перебувала і що там робила, – прокоментував речник Нацполіції Полтавської області Юрій Сулаєв.

Поліцейські просять усіх, хто бачив Анну в останні дні її життя або розмовляв із нею, дати свідчення, щоб розібратися в причинах її загибелі.