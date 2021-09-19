На Полтавщині сталися дві аварії, в яких постраждало п'ятеро людей

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18 вересня у Полтавській області сталося дві аварії, в яких постраждало п'ятеро людей. Про це інформує відділ комунікації поліції Полтавщини.

На Миргородщині близько 10.30 на 272 км автодороги Київ-Харків 27-річний водій авто Volkswagen Passat не впорався з керуванням та злетів у кювет. 67-річний пасажир отримав травми середньої тяжкості, його ушпиталили до місцевої районної лікарні. Керманич та двоє пасажирів 26 та 34 років отримали легкі тілесні ушкодження і від госпіталізації відмовилися.

А у Пирятині близько 9.00 на 158 км автодороги Київ-Харків зіткнулися автівка Subaru, під керуванням 34-річного водія, та мопед Honda. Унаслідок ДТП 54-річний мопедист травмувався, його каретою швидкої допомоги доставили до місцевої лікарні.

За двома фактами поліція внесла відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.