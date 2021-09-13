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Надзвичайні новини

Полтавку, яку тиждень розшукували, знайшли у річці

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 1 816

 

Причину смерті встановлюють

На Полтавщині у Ворсклі у селі Сем’янівка знайшли тіло 36-річної Анни Соляник. Про це повідомив речник обласної поліції Юрій Сулаєв.

Жінку розшукували з 6 вересня як безвісті зниклу. Востаннє її бачили біля сіл Яцинова Слобідка та Сем’янівка Полтавського району, де у неї зламалася Mazda.

Точну причину її смерті мають встановити судмедексперти. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (Умисне вбивство).

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Автор: Руслана Горгола
Теги: розшук потопельник ст.115
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