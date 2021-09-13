Фахівці «‎Полтаваобленерго» змагалися в риболовстві: від удару струмом жодна риба не постраждала

Сьогодні, 13:32 Переглядів: 613 Коментарів: 1

Перемогла команда Кобеляцької філії підприємства з уловом 32,6 кілограми