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Фахівці «‎Полтаваобленерго» змагалися в риболовстві: від удару струмом жодна риба не постраждала

Сьогодні, 13:32 Переглядів: 613 Коментарів: 1

 

Перемогла команда Кобеляцької філії підприємства з уловом 32,6 кілограми

У селі Орлик Полтавської області відбувся чемпіонат зі спортивної рибної ловлі серед трудових колективів АТ «Полтаваобленерго», повідомляє Полтавський рибоохоронний патруль. Змагання пройшли на набережній Кам'янського водосховища 10-11 вересня.

Організатором заходу стала Кобеляцька філія АТ «Полтаваобленерго», а спонсором - профсоюзний комітет підприємства.

Усього в змаганні взяли участь 18 команд. Чемпіонами стали:

  • перше місце - команда Кобеляцької філії із загальним уловом вагою 32,6 кг;
  • друге місце - команда Карлівської філії із загальним уловом 18,2 кг;
  • третє місце - команда міста Хорол АТ «Полтаваобленерго» із загальним уловом 15,5 кг.

Вага найбільшої рибини, яку спіймали під час змагань, становила 3 300 грамів (щука 75 см.)

Напередодні змагань головні інспектори Полтавського рибоохоронного патруля здійснили перевірку ділянки водойми на предмет заборонених знарядь лову.

Після завершення спортивної частини переможці отримали призи від спонсорів: комплекти туристичних столів, крісел та спальних мішків.

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Автор: Тамара Зінченко Джерело фото: Полтавський рибоохоронний патруль
Теги: риба змагання рибалка
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Коментарі: 1

3 495
1
zzzzzz:
Сьогодні, 15:12

соревнования хоть по чем? хищнику, мирной?


0 0

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