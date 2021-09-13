Фахівці «‎Полтаваобленерго» змагалися в риболовстві: від удару струмом жодна риба не постраждала

У селі Орлик Полтавської області відбувся чемпіонат зі спортивної рибної ловлі серед трудових колективів АТ «Полтаваобленерго», повідомляє Полтавський рибоохоронний патруль. Змагання пройшли на набережній Кам'янського водосховища 10-11 вересня.
Організатором заходу стала Кобеляцька філія АТ «Полтаваобленерго», а спонсором - профсоюзний комітет підприємства.
Усього в змаганні взяли участь 18 команд. Чемпіонами стали:
Вага найбільшої рибини, яку спіймали під час змагань, становила 3 300 грамів (щука 75 см.)
Напередодні змагань головні інспектори Полтавського рибоохоронного патруля здійснили перевірку ділянки водойми на предмет заборонених знарядь лову.
Після завершення спортивної частини переможці отримали призи від спонсорів: комплекти туристичних столів, крісел та спальних мішків.
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