Хворі на COVID-19 найбільш небезпечні для оточуючих у перші 2-3 дні

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 635 Коментарів: 1

Дослідники з’ясували час, коли людина, заражена ковідом, представляє найбільшу небезпеку. Як виявилося, саме у перші 2-3 дні після появи перших симптомів інфікований є вкрай небезпечним для оточуючих. Про це пише Medical News Today з посиланням на дослідження китайських вчених.

Вчені провели масштабне дослідження перебігу хвороби серед населення однієї з провінцій протягом 6 місяців. Вони помітили, що найчастіше від інфікованої людини заражалися інші люди саме на 2-3 день після виявлення у неї перших ознак хвороби.

Аналіз базується на вивченні даних 730 хворих коронавірусом і спостереженні за майже 9 тисячами людей, які контактували з цими хворими. Експерти стежили за їхнім станом протягом як мінімум 90 днів після контакту, щоб переконатися, чи не з’явилися симптоми пізніше.