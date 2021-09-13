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Кременчук, Україна, Світ, Здоровье, Коронавірус / Карантин

Хворі на COVID-19 найбільш небезпечні для оточуючих у перші 2-3 дні

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 635 Коментарів: 1

 

Таких висновків вчені дійшли після вивчення даних 730 хворих коронавірусом і відстеження майже 9 тисяч людей

Дослідники з’ясували час, коли людина, заражена ковідом, представляє найбільшу небезпеку. Як виявилося, саме у перші 2-3 дні після появи перших симптомів інфікований є вкрай небезпечним для оточуючих. Про це пише Medical News Today з посиланням на дослідження китайських вчених.

Вчені провели масштабне дослідження перебігу хвороби серед населення однієї з  провінцій протягом 6 місяців. Вони помітили, що найчастіше від інфікованої людини заражалися інші люди саме на 2-3 день після виявлення у неї перших ознак хвороби.

Аналіз базується на вивченні даних 730 хворих коронавірусом і спостереженні за майже 9 тисячами людей, які контактували з цими хворими. Експерти стежили за їхнім станом протягом як мінімум 90 днів після контакту, щоб переконатися, чи не з’явилися симптоми пізніше.

0
Автор: Тамара Зінченко
Теги: COVID-19 зараження
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Коментарі: 1

638
shtai:
Сьогодні, 13:08

Так само як і будь-яка ОРВІ


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