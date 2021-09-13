У педколеджі учень травмував ногу на уроці фізкультури (уточнено)

Сьогодні, 12:38 Переглядів: 872

13 вересня у Кременчуцькому педагогічному коледжі ім. Макаренка студент травмував праву ногу на уроці фізкультури. Очевидці виклали фото у соцмережах, де видно, що у навчальний заклад приїхала карета швидкої допомоги.

Директорка педколеджу Леся Крупіна прокоментувала ТЪ, що хлопець отримав травму під час бігу – пошкодив колінну чашечку, бо невдало приступив на ногу і впав. «Швидка» забрала студента до лікарні, де йому надали медичну допомогу. Зараз його вже відпустили додому на амбулаторне лікування. Стан здоров'я хлопця – задовільний.