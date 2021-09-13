Протидія булінгу: куди звертатися, аби запобігти цькуванню дитини

Сьогодні, 14:31 Переглядів: 345

Міністерство Юстиції України розпочинає активну інформаційну кампанію щодо протидії булінгу. Про це повідомили на Facebook-сторінці пресслужби Мін'юсту.

Заступниця міністра юстиції Валерія Коломієць розповіла:

- Булінг, на жаль, доволі поширений в освітніх установах в усьому світі. Не є винятком і наша країна. Серед тем, з яких просять провести заходи у закладах освіти, найзапитуваніша – саме булінг, в усіх його видах. Наша мета - допомогти жертвам цькувань та роз’яснити, чому не варто приховувати факти булінгу та куди звертатися по допомогу. Систематичні знущання, принизливе ставлення, образи та інші види психологічного насильству як з боку дітей, так і з боку вчителів є неприпустимими і вимагають відповідної реакції.

З початком навчального року по всій Україні розпочинається проведення правопросвітницьких заходів у школах для протидії булінгу (цькуванню) та роз’яснення дітям їхніх прав.

Якщо вам чи вашій дитині потрібна правова допомога, її можна отримати одним із таких способів:

у месенджерах Telegram та Viber;

скористатися мобільним застосунком «Безоплатна правова допомога», завантаживши його через Google Play чи App Store за посиланням, або завантажити мобільний застосунок «Твоє право», перейшовши за посиланням;

у кабінеті клієнта на сайті системи БПД;

зателефонувати за безкоштовним номером системи БПД: 0 800 213 103.

Також у разі кібербулінгу про механізм дій для дітей, батьків, вчителів можна дізнатися через інтерактивний чат-бот «Кіберпес» у Telegram та Viber.

Координаційний центр з надання правової допомоги нагадує, що за булінг учасника освітнього процесу, внаслідок чого була заподіяна шкода психічному або фізичному здоров’ю потерпілого, наступає адміністративна відповідальність, що передбачає накладення штрафу від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від двадцяти до сорока годин. У випадку, коли булінг вчиняли діти до 16 років – до відповідальності притягають батьків булерів.