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Надзвичайні новини

Подробиці загибелі полтавської бізнеследі

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 396

 

Причину смерті все з'ясовують

Під Полтавою за загадкових обставин зникла жінка. 36-річну Анну Соляник бачили неподалік маленького села. Її автомобіль зламався і простояв на дорозі кілька днів. Сама жінка, здається, жила там весь цей час. Від допомоги місцевих відмовилася.

Анна керувала кількома магазинами у місті і їздила на робочому авто. Чому опинилася на тій дорозі – загадка. Коли власник Мазди приїхав забирати легковик, водійки там уже не було. У салоні чоловік знайшов її телефон і деякі речі. Але молоду і успішну жінку кинулися шукати не відразу. В цій історії безліч запитань, на які, можливо, ніхто ніколи не знайде відповіді.

Полтавку, яку тиждень розшукували, знайшли у річці

Ось що з'ясували «Надзвичайні новини»:

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Автор: Руслана Горгола Відео: Надзвичайні новини Джерело відео: youtube.com
Теги: зникла дівчина розшук
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