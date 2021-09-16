Подробиці загибелі полтавської бізнеследі

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 396

Під Полтавою за загадкових обставин зникла жінка. 36-річну Анну Соляник бачили неподалік маленького села. Її автомобіль зламався і простояв на дорозі кілька днів. Сама жінка, здається, жила там весь цей час. Від допомоги місцевих відмовилася.

Анна керувала кількома магазинами у місті і їздила на робочому авто. Чому опинилася на тій дорозі – загадка. Коли власник Мазди приїхав забирати легковик, водійки там уже не було. У салоні чоловік знайшов її телефон і деякі речі. Але молоду і успішну жінку кинулися шукати не відразу. В цій історії безліч запитань, на які, можливо, ніхто ніколи не знайде відповіді.

Ось що з'ясували «Надзвичайні новини»: