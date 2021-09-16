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Кременчужани зможуть подати заяву на шлюб через «Дію»

Сьогодні, 08:28 Переглядів: 151

 

У застосунку буде змога сплатити адміністративний збір за послугу

Цієї осені подати заяву на реєстрацію шлюбу можна буде через «Дію». Наразі така функція в розробці, її презентують в кінці жовтня. У застосунку також буде змога сплатити адміністративний збір за послугу.

Керівник з розвитку електронних послуг у Мінцифрі Мстислав Банік зазначив: аби уникнути черг, українці через «Дію» зможуть подати заяву для отримання повторних свідоцтв про шлюб, народження, смерть, зміну імені та отримати витяги з державного реєстру актів цивільного стану громадян.

У застосунку можна буде замовити видачу 7 видів витягів, а отримати їх – поштою або у відділі ДРАЦС.

Раніше подати заяву на шлюб онлайн можна було через сайт Міністерства юстиції. Ресурс дозволяв обрати час, місце церемонії та відділ РАЦСу, де наречені бажають одружитися.

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: life.pravda.com.ua
Теги: Дія шлюб заява свідоцтво
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