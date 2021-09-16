З жовтня українські пенсіонери отримають додаткові виплати

Сьогодні, 07:44 Переглядів: 640 Коментарів: 1

З жовтня цього року пенсіонери у віці 75-80 років кожного місяця отримуватимуть доплати до 400 гривень, відповідне рішення ухвалили під час засідання уряду.

Крім того, прем‘єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що з 1 жовтня 2022 року для людей 70-75 років встановлять щомісячні доплати до 300 гривень. Це стосуватиметься тих категорій громадян, пенсія яких є меншою від розміру середньої заробітної плати за 2020 рік. З березня 2023 року відбуватиметься щорічна індексація таких доплат.

Також Денис Шмигаль нагадав, що з минулого року виплати по 500 гривень почали отримувати люди, старші за 80 років.