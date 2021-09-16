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Кременчук

У Кременчуці 338 пожежних гідрантів потребують заміни

Сьогодні, 07:07 Переглядів: 238

Мерія розробила Програму протипожежної безпеки на три роки

338 пожежних гідрантів у місті планується замінити протягом трьох років, а також встановити на мережах 865 покажчиків пожежних гідрантів (щоб ДСНСники могли їх знайти). Такі заходи передбачає міська програма протипожежної безпеки на три роки, які винесуть на затвердження сесії Кременчуцької міської ради 28 вересня. Крім того, передбачається низка протипожежних заходів на комунальних підприємствах і вогнезахисну обробку дерев’яних конструкцій 343 житлових будинків.

Програма потребує фінансування у розмірі 28 млн грн на три роки (по 9-10 млн грн на рік). Та питання в тому, чи будуть виділятися з міського бюджету такі гроші? Адже минула програма-попередниця з такою ж назвою в необхідному обсязі не фінансувалася і залишилася не виконаною, про це сказано у Пояснювальній записці:

«Термін дії Міської програми забезпечення пожежної безпеки об’єктів житлово-комунального господарства та житлового фонду міста Кременчука на 2019-2021 роки, затвердженої рішенням міської ради 13 грудня 2018 року, закінчується. Питання, порушені в ній, залишаються не вирішеними, тому необхідно розробити нову програму на 2022-2024 роки».

Раніше в ДСНС заявляли, що в місті 12% гідрантів непрацездатні (159 із 1284), а більшість неможливо знайти через відсутність покажчиків.

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Автор: Татьяна Донченко
Теги: ДСНС гідранти безпека
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