На Раківці сусіди не змогли врятувати життя самотньому чоловікові

Сьогодні, 19:59 Переглядів: 774

Вони змогли потрапити до квартири у якій чоловікові стало зле, але було вже запізно

15 вересня у Кременчуці небайдужі сусіди розгорнули операцію по порятунку чоловіка на вул. Правобережній.

Сусідка зустріла 86-річного дідуся у під'їзді, він дивно виглядав і поводився. Жінка запідозрила інсульт і вирішила навідатись до сусіда, але той не відчинив дверей. Вона викликала «швидку», але медикам чоловік також не відчинив. Про це «Телеграфу» розповів її син Влад.

Зі слів свідків, кременчужанин живе сам — його син за кордоном. Дідусь встиг зателефонувати сину та повідомив, що погано почувається. Син телефоном зв'язався з сусідою у якої був ключ від помешкання чоловіка, якому стало зле. Але навіть з ключем потрапити туди не вдалося.

Тоді викликали рятувальників і поліцію, які змогли відчинити квартиру і впустити медиків.

Як повідомив лікар «швидкої», на жаль, 40 хвилин реанімації не допомогли і чоловік помер.



