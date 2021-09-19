Оксана Бойко показала колекцію картин про Кременчук, над якою працювала 20 років

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17 вересня у Кременчуці відкрилася персональна виставка мисткині Оксани Бойко «Мій Кременчук: легенди, історія, сучасність в картинах».

Оксана Бойко – директорка Кременчуцької міської художньої галереї, за своє творче життя створила більше 1000 робіт, проілюструвала 30 видань, взяла участь у 80 виставках.

Роботи, які ввійшли в експозицію «Мій Кременчук: легенди, історія, сучасність в картинах» художниця готувала протягом 20 років, починаючи зі студентських часів. Тепер усі бажаючі можуть побачити плоди її праці. В міській художній галереї представлені 170 творів, виконаних в авторській техніці, на яких зображені локації, видатні діячі, історичні моменти, символи Кременчука та легенди про нього.

Знаково, що виставка, яка об’єднала такий значний період творчого шляху мисткині, відкрилася саме у її День народження. Міський голова Віталій Малецький, який разом з іншими гостями прийшов привітати пані Бойко, сказав, що вона сама стала символом Кременчука, адже її внесок у культурне життя нашого міста важко переоцінити.

Для гостей мистецького вечора Оксана Бойко презентувала свою книгу «Легенди Кременчука в картинах», яка вийшла тиражем у 1000 екземплярів. Наприклад, там є легенда про богиню родючості Дею, яка прилетіла на Деївську гору і наділила кожну рослину у тамтешньому лісі магічною силою. Або розповідь про дівчину, яку односельці втопили в озері, бо думали, що вона – відьма. А вона перетворилася на щуку і щоночі на повний місяць припливала до човна свого коханого-рибалки.

Академік Національної академії наук України Василь Кремень, який був рецензентом книги, сказав, що легенди Кременчука – це своєрідний ідентифікаційний код міста. Тож якщо хочете дізнатися, який він, Кременчук, виділіть час та сходіть у міську художню галерею. Особисто я роздивлялася картини, і деякі пейзажі чи образи мені були знайомі, деякі – ні. Проте під кожною роботою є підписи, які зможуть стати підказками і розповісти про всі цікавинки не лише цієї виставки, а й загалом Кременчука. Зверніть увагу, що роботами мисткині прикрашені зупинки, будівлі Кременчука, і якщо ви уважно їх роздивитесь, то впізнаєте зображення, які бачите кожного дня на вулицях міста.

Виставка діятиме до 10 жовтня. Галерея знаходиться на вул. Коцюбинського, 4.