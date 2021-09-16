У Розсошенцях першокласник «замінував» гімназію

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16 вересня, близько 14.00, до відділу поліції №2 Полтави надійшло повідомлення від невідомої особи, що в селі Розсошенці Полтавського району замінована гімназія.

Як повідомили у пресслужбі поліції, на місці працювали слідчо-оперативна група поліції, фахівці вибухотехнічної служби, кінологи, рятувальники та медики. Всіх людей зі школи евакуювали. Вибухотехніки обстежили навчальний заклад та прилеглу територію і бомби не знайшли.

Зате знайшли «мінера». Ним виявився 6-річний учень початкової школи цієї ж гімназії. На одного з його батьків склали адмінпротокол за ст.184 Кодексу України про адміністративні правопорушення (Невиконання обов'язку з виховання дитини), яка передбачає накладання штрафу від 850 – 1700 грн.

Нагадаємо, що нещодавно один школяр уже «мінував» школу у Полтаві.