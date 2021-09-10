Школяр «замінував» школу у Полтаві

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 105

Працівники поліції Полтави знайшли того, хто 9 вересня, близько 16.00, зателефонував на «101» і повідомив про замінування Полтавської загальноосвітньої школи №38. Вчора школу обстежили слідчі, кінологи і вибухотехніки - вибухівки не знайшли. Зате знайшли того, хто влаштував весь переполох.

Як повідомили у пресслужбі поліції, «мінером» виявився учень початкових класів цієї ж школи.

Стосовно батьків хлопця поліція склала адміністративний протокол за ч.1 ст.184 (Невиконання батьками обов'язків щодо виховання дітей) Кодексу України про адміністративні правопорушення.