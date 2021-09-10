Сергiй Кулясов
Соблюдай информационную гигиену. Думай
Олександр Бондар
Страховка – це не оберіг. Це інвестиція в якісне та швиде відновлення.
Юлія Дукач
«Вместороссия» - чого насправді хоче Росія від України
Оксана Куляба
Что должно быть у каждого человека с установленным диагнозом сахарный диабет ?
Лариса Гориславець
Традиції офіційного протоколу мерії: якщо жінку можна «сховати» - її «ховають»
Ольга Тіщенко
Чи платити податок на нерухомість власникам «зайвих» квадратних метрів
Оксана Куляба
Впервые выявленный сахарный диабет. Алгоритм действий.
Олександр Бондар
Про соціальну відповідальність, покоління Z та страхування.
Сергiй Кулясов
Парад в Киеве: "горить сарай, гори i хата"
Оксана Куляба
Сахарный диабет или «тихий убийца»
Надзвичайні новини

Школяр «замінував» школу у Полтаві

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 105

Відповідати доведеться батькам

Працівники поліції Полтави знайшли того, хто 9 вересня, близько 16.00, зателефонував на «101» і повідомив про замінування Полтавської загальноосвітньої школи №38. Вчора школу обстежили слідчі, кінологи і вибухотехніки - вибухівки не знайшли. Зате знайшли того, хто влаштував весь переполох.

Як повідомили у пресслужбі поліції, «мінером» виявився учень початкових класів цієї ж школи.

Стосовно батьків хлопця поліція склала адміністративний протокол за ч.1 ст.184 (Невиконання батьками обов'язків щодо виховання дітей) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

0
Автор: Руслана Горгола
Теги: школа Полтава мінування
Читайте telegraf.in.ua в Google News

Інформація

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх