Під Кременчуком відкрили пам'ятний знак загиблому екіпажу літака СБ-2

13 вересня поблизу села Лукашівка Кременчуцького району відкрили пам'ятний знак загиблому екіпажу літака СБ-2: командир ланки, пілот молодший лейтенант Ніколаєв Борис Миколайович, стрілок-бомбардувальник, лейтенант Наумов Дмитро Васильович, стрілок, молодший сержант Борис Пантелемонтій Митрофанович, стрілок- радист, молодший сержант Морозов Михайло Сергійович. Вони загинули 13 вересня 1941 року в повітряному бою і є учасниками оборони Кременчука. Про це на своїй сторінці повідомив голова Кременчуцької районної державної адміністрації Олег Лєднік.
ІнформаціяПосетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.