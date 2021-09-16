Під Кременчуком відкрили пам'ятний знак загиблому екіпажу літака СБ-2

Сьогодні, 16:31 Переглядів: 298

13 вересня поблизу села Лукашівка Кременчуцького району відкрили пам'ятний знак загиблому екіпажу літака СБ-2: командир ланки, пілот молодший лейтенант Ніколаєв Борис Миколайович, стрілок-бомбардувальник, лейтенант Наумов Дмитро Васильович, стрілок, молодший сержант Борис Пантелемонтій Митрофанович, стрілок- радист, молодший сержант Морозов Михайло Сергійович. Вони загинули 13 вересня 1941 року в повітряному бою і є учасниками оборони Кременчука. Про це на своїй сторінці повідомив голова Кременчуцької районної державної адміністрації Олег Лєднік.

- На світанку 13 вересня противник навів переправи у Кременчук… Противник спішно перекидав танкові війська і мотомехпіхоту… Вилетіла друга ланка капітана Музалева для атаки мотоколони по дорозі Кременчук-Хорол… ланка була атакована двома ворожими винищувачами, внаслідок чого загорілися і впали два літаки. Один з яких впав миттєво, а інший зміг долетіти до колишнього села Гринівка… Загинули: пілот, молодший лейтенант Ніколаєв, стрілець-бомбардир, лейтенант Наумов, стрілки-радисти - сержант Борис і сержант Морозов, - так події того дня описав командир 230 швидкісного бомбардувального авіаполку, майор Макар Гребень.