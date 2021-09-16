Сергiй Кулясов
Соблюдай информационную гигиену. Думай
Олександр Бондар
Страховка – це не оберіг. Це інвестиція в якісне та швиде відновлення.
Юлія Дукач
«Вместороссия» - чого насправді хоче Росія від України
Оксана Куляба
Что должно быть у каждого человека с установленным диагнозом сахарный диабет ?
Лариса Гориславець
Традиції офіційного протоколу мерії: якщо жінку можна «сховати» - її «ховають»
Ольга Тіщенко
Чи платити податок на нерухомість власникам «зайвих» квадратних метрів
Оксана Куляба
Впервые выявленный сахарный диабет. Алгоритм действий.
Олександр Бондар
Про соціальну відповідальність, покоління Z та страхування.
Сергiй Кулясов
Парад в Киеве: "горить сарай, гори i хата"
Оксана Куляба
Сахарный диабет или «тихий убийца»
Кременчук, Культура

Під Кременчуком відкрили пам'ятний знак загиблому екіпажу літака СБ-2

Сьогодні, 16:31 Переглядів: 298

 

13 вересня поблизу села Лукашівка Кременчуцького району відкрили пам'ятний знак загиблому екіпажу літака СБ-2: командир ланки, пілот молодший лейтенант Ніколаєв Борис Миколайович, стрілок-бомбардувальник, лейтенант Наумов Дмитро Васильович, стрілок, молодший сержант Борис Пантелемонтій Митрофанович, стрілок- радист, молодший сержант Морозов Михайло Сергійович. Вони загинули 13 вересня 1941 року в повітряному бою і є учасниками оборони Кременчука. Про це на своїй сторінці повідомив голова Кременчуцької районної державної адміністрації Олег Лєднік. 

 

- На світанку 13 вересня противник навів переправи у Кременчук… Противник спішно перекидав танкові війська і мотомехпіхоту… Вилетіла друга ланка капітана Музалева для атаки мотоколони по дорозі Кременчук-Хорол… ланка була атакована двома ворожими винищувачами, внаслідок чого загорілися і впали два літаки. Один з яких впав миттєво, а інший зміг долетіти до колишнього села Гринівка… Загинули: пілот, молодший лейтенант Ніколаєв, стрілець-бомбардир, лейтенант Наумов, стрілки-радисти - сержант Борис і сержант Морозов, - так події того дня описав командир 230 швидкісного бомбардувального авіаполку, майор Макар Гребень.

 

0
Автор: Альона Душенко Джерело фото: Олег Лєднік
Теги: памятник війна Друга світова війна
Читайте telegraf.in.ua в Google News

Інформація

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх