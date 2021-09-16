У Лубнах викрили наркодилерів, які торгували таблетками метадону і димедролу

Сьогодні, 16:20 Переглядів: 199

Оперативники управління боротьби з наркозлочинністю в Полтавській області отримали інформацію про те, що група осіб незаконно розповсюджує сильнодіючі лікарські та наркотичні засоби.

Як повідомили у пресслужбі поліції, таблетками приторговували четверо мешканців Лубен – двоє жінок та двоє чоловіків. 53-річний працівник фармакологічного підприємства таємно виносив пігулки сильнодіючого лікарського засобу – зопіклон, який надалі передавав гуртовими партіями своїм спільникам. Також вони налагодили канали постачання метадону і ампул димедролу з інших областей України. Заборонені речовини зловмисники незаконно продавали наркозалежним мешканцям міста та району.

Наркодилери розповсюджували їх під час особистих зустрічей з «клієнтами». За одну таблетку вони отримували 50 гривень.

Після проведення контролю за вчиненим кримінального правопорушення у вигляді оперативної закупівлі поліцейські провели у домоволодіннях фігурантів санкціоновані обшуки, під час яких вилучено наркотичні та сильнодіючі лікарські препарати на суму понад 120 тисяч гривень, а саме: 1730 пігулок зопіклону, 945 ампул димедролу, таблетки метадону, канабіс. В одного з них також вилучили вогнепальну зброю, набої та порох.

Одній з активних фігуранток вже повідомлено про підозру за ч. 1, 2 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) та ч. 1 ст. 321 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, перевезення, пересилання, зберігання з метою збуту або збут отруйних чи сильнодіючих речовин або отруйних чи сильнодіючих лікарських засобів) Кримінального кодексу України та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у розмірі 136 тисяч гривень.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення про підозру іншим правопорушникам за вищевказаними статтями Кримінального кодексу України. За чинним законодавством їм загрожує до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Крім того, після проведення відповідних експертиз буде вирішуватися питання про повідомлення одному з членів групи підозри ще й за ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.