Кременчуцькому тренеру з дзюдо Президент присвоїв звання «Заслужений працівник фізкультури і спорту України»

Кременчуцькому тренеру з дзюдо Василю Волошину присвоїли звання Заслуженого працівника фізкультури і спорту. Саме Василь Волошин тренує учасницю Олімпіади в Токіо, дзюдоїстку Єлизавету Каланіну.
Президент України Володимир Зеленський видав Указ №467/2021 «Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня фізичної культури і спорту».
Згідно із ним присвоєно почесне звання «Заслужений працівник фізкультури і спорту України» Василю Васильовичу Волошину - тренерові-викладачу Полтавської обласної школи вищої спортивної майстерності.
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