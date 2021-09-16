Сергiй Кулясов
Соблюдай информационную гигиену. Думай
Олександр Бондар
Страховка – це не оберіг. Це інвестиція в якісне та швиде відновлення.
Юлія Дукач
«Вместороссия» - чого насправді хоче Росія від України
Оксана Куляба
Что должно быть у каждого человека с установленным диагнозом сахарный диабет ?
Лариса Гориславець
Традиції офіційного протоколу мерії: якщо жінку можна «сховати» - її «ховають»
Ольга Тіщенко
Чи платити податок на нерухомість власникам «зайвих» квадратних метрів
Оксана Куляба
Впервые выявленный сахарный диабет. Алгоритм действий.
Олександр Бондар
Про соціальну відповідальність, покоління Z та страхування.
Сергiй Кулясов
Парад в Киеве: "горить сарай, гори i хата"
Оксана Куляба
Сахарный диабет или «тихий убийца»
Кременчук, Спорт, Кременчуг

Кременчуцькому тренеру з дзюдо Президент присвоїв звання «Заслужений працівник фізкультури і спорту України»

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 126 Коментарів: 1

 

Тренер готує дзюдоїстку Єлизавету Каланіну

Кременчуцькому тренеру з дзюдо Василю Волошину присвоїли звання Заслуженого працівника фізкультури і спорту. Саме Василь Волошин тренує учасницю Олімпіади в Токіо, дзюдоїстку Єлизавету Каланіну.

Президент України Володимир Зеленський видав Указ №467/2021 «Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня фізичної культури і спорту».

Згідно із ним присвоєно почесне звання «Заслужений працівник фізкультури і спорту України»  Василю Васильовичу Волошину - тренерові-викладачу Полтавської обласної школи вищої спортивної майстерності.

0
Автор: Альона Душенко
Теги: дзюдо Василь Волошин
Читайте telegraf.in.ua в Google News

Коментарі: 1

285
ulyanov:
Сьогодні, 17:08

Мої вітання! Тренер дійсно достойний

 


1 0

Інформація

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх