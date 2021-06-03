Чим далі — тим страшніше: нові деталі вбивства у Бреусівці

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 2 497 Коментарів: 1

Неабиякого розголосу набула трагедія, що сталася у Бреусівці. Нагадаємо, неповнолітню дівчину з Бреусівки жорстоко вбили перед тим зґвалтувавши та покалічивши.

Наразі відомо, що під варту взято наймолодшого з фігурантів, а найстаршого підозрюваного випустили під домашній арешт.

Вчора, 2 червня, на телеканалі «Україна» вийшла перша частина передачі «Говорить Україна». Згідно з даними, які оприлюднили журналісти всеукраїнського каналу, дівчина пішла з дому, бо до неї чіплявся вітчим.

Чим далі — тим страшніше. На черзі друга частина програми в ході якої стане відомо, які ще жахи приховує тихе сільське життя.