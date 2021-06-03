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Чим далі — тим страшніше: нові деталі вбивства у Бреусівці

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 2 497 Коментарів: 1

 

Полтавщина стає сумновідомою на всю Україну

Неабиякого розголосу набула трагедія, що сталася у Бреусівці. Нагадаємо, неповнолітню дівчину з Бреусівки жорстоко вбили перед тим зґвалтувавши та покалічивши.

Наразі відомо, що під варту взято наймолодшого з фігурантів, а найстаршого підозрюваного випустили під домашній арешт.
Вчора, 2 червня, на телеканалі «Україна» вийшла перша частина передачі «Говорить Україна». Згідно з даними, які оприлюднили журналісти всеукраїнського каналу, дівчина пішла з дому, бо до неї чіплявся вітчим.

Чим далі — тим страшніше. На черзі друга частина програми в ході якої стане відомо, які ще жахи приховує тихе сільське життя.

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Автор: Ірина Андрєєва
Теги: Бреусівка згвалтування неповнолітня вбивство
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Коментарі: 1

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Бартулович:
Сьогодні, 12:43

Шоу сделали из этого, хотя, без освещения еще бы и замяли дело. Надеюсь присядут подонки на долго и на бутылку. Сидеть должны все, кто там был, а не двое. Что они делали, что бы помешать? Все виноваты, может в разной мере, пускай суд решает, но всех должны наказать. И дальше по цепочке, кто там заключение делал в морге, кто его надоумил?


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