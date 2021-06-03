Я відчуваю тебе: у Кременчуці виконали кавер пісні Kozak System

Сьогодні, 10:32 Переглядів: 413

У Кременчуці Іванна Чаплигіна та Дмитро Дьомін виконали кавер пісні «Відчуваю Тебе» Оксана Муха & KOZAK SYSTEM.





- Іванка і Дмитро, Artem Mokriy і Анна Ларіна (@A&A studio) змогли зробити щось таке, від чого пісня постійно лунає у моїй голові.

Багато чого у сюжеті, локаціях та змісті на межі містичного. Енергетика зашкалює, і я це пишу не тому, що люблю їх обох, а тому що вмію бачити трошки більше. Нехай з цією прем'єрою у житті кожного, хто знайде час послухати, почне просинатися відчуття себе, як частини Всесвіту, - поділилася на своїй сторінці у фейсбуці Оксана Дьоміна. - Іванка народилась у Дніпропетровську, проживає наразі у Кременчуці. Дмитро у третьому поколінні дніпрянин. Два міста, два мости. Однаково фанатичне прагнення чесно робити те, що вмієш, на благо усім людям планети.



