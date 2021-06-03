Пенсії знову доставлятимуть готівкою, адже банкомати є лише в 4% населених пунктів країни

2 червня на офіційному порталі Верховної Ради опублікували Постанову № 546, яка стосуються змін в організації виплати і доставки пенсій та грошової допомоги. Новим документом скасовується примусове переведення на безготівкову форму виплат.
Основною причиною такого рішення стала неготовність банківської інфраструктури країни та систематичне закриття банківських відділень. За інформацією «Укрпошти», 13 мільйонів українців не мають доступу до банкоматів.
Зміни привітав і генеральний директор «Укрпошти» Ігор Смілянський:
Доставляти пенсій та іншу грошову допомогу як і раніше буде «Укрпошта» - принаймні, до 2023 року. Виплати на банківську карту будуть здійснюватися виключно за бажанням особи, яка їх отримує.
Подати заяву до Пенсійного Фонду можна особисто, або відправивши пакет документів поштою.