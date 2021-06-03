Пенсії знову доставлятимуть готівкою, адже банкомати є лише в 4% населених пунктів країни

Сьогодні, 11:35 Переглядів: 565 Коментарів: 4

2 червня на офіційному порталі Верховної Ради опублікували Постанову № 546, яка стосуються змін в організації виплати і доставки пенсій та грошової допомоги. Новим документом скасовується примусове переведення на безготівкову форму виплат.

Основною причиною такого рішення стала неготовність банківської інфраструктури країни та систематичне закриття банківських відділень. За інформацією «Укрпошти», 13 мільйонів українців не мають доступу до банкоматів.

Зміни привітав і генеральний директор «Укрпошти» Ігор Смілянський:

- Нарешті покладено край двомісячній боротьбі величезної кількості громадян за комфорт і здоров’я літніх людей в частині доставки пенсій. Радий, що і Президент України і Прем’єр-міністр розділяють нашу позицію щодо того, що перехід процесу отримання пенсії з готівкової у безготівкову форму має відбуватися поступово і реалізовуватися як право людей, а не зобов’язання.

Доставляти пенсій та іншу грошову допомогу як і раніше буде «Укрпошта» - принаймні, до 2023 року. Виплати на банківську карту будуть здійснюватися виключно за бажанням особи, яка їх отримує.

Подати заяву до Пенсійного Фонду можна особисто, або відправивши пакет документів поштою.