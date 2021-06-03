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Пенсії знову доставлятимуть готівкою, адже банкомати є лише в 4% населених пунктів країни

Сьогодні, 11:35 Переглядів: 565 Коментарів: 4

 

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2 червня на офіційному порталі Верховної Ради опублікували Постанову № 546, яка стосуються змін в організації виплати і доставки пенсій та грошової допомоги. Новим документом скасовується примусове переведення на безготівкову форму виплат.

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Основною причиною такого рішення стала неготовність банківської інфраструктури країни та систематичне закриття банківських відділень. За інформацією «Укрпошти», 13 мільйонів українців не мають доступу до банкоматів.

Зміни привітав і генеральний директор «Укрпошти» Ігор Смілянський:

- Нарешті покладено край двомісячній боротьбі величезної кількості громадян за комфорт і здоров’я літніх людей в частині доставки пенсій. Радий, що і Президент України і Прем’єр-міністр розділяють нашу позицію щодо того, що перехід процесу отримання пенсії з готівкової у безготівкову форму має відбуватися поступово і реалізовуватися як право людей, а не зобов’язання.

Доставляти пенсій та іншу грошову допомогу як і раніше буде «Укрпошта» - принаймні, до 2023 року. Виплати на банківську карту будуть здійснюватися виключно за бажанням особи, яка їх отримує.

Подати заяву до Пенсійного Фонду можна особисто, або відправивши пакет документів поштою.

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Автор: Тамара Зінченко
Теги: пенсії доставка Укрпошта
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Коментарі: 4

372
1
Kremen.Club:
Сьогодні, 11:55

Ну хоть так. Доставка только домой (нечего груши околачивать в отделении) и платно (за исключением инвалидов, 80+ летних и неспроможных).


1 2
1 181
hunter:
Сьогодні, 11:57

Ну не *****,а сразу чем принять закон подумать об банкоматах?


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1 004
antikola:
Сьогодні, 12:04

Ну что сказать, как обычно рука-лицо. Все через жо, сначала делают, потом думают.

Цитата: Kremen.Club
и платно
вы и платите уже за это, не переживайте, будет и у вас пенсионный возраст, время летит быстренько


2 0
372
1
Kremen.Club:
Сьогодні, 12:14

Цитата: antikola

вы и платите уже за это, не переживайте, будет и у вас пенсионный возраст, время летит быстренько

 

пока за доставку платим, с 1 сентября платить перестанем :)


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