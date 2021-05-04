Пройшла любов: 14-річна школярка, яку шукали більше 2 тижнів, прийшла додому

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14-річна полтавська школярка Інна Постриган, яку розшукували з 18 квітня, повернулася додому. Про це у фейсбуці повідомив начальник відділу комунікації Головного управління поліції в Полтавській області Юрій Сулаєв. Дівчина сама прийшла додому і нині обставини з'ясовує поліція.









Нагадаємо, що дівчина втекла у компанії раніше судимого 22-річного Дмитра Саленко-Персіянова, який відсидів 4 роки і після дострокового звільнення встиг вкрасти два мопеди. Пара була у бігах, молоді люди вимкнули мобільні та весь час пересувалися Полтавщиною. Їх бачили, зокрема, у Кременчуці та Бутенках Кобиляцького району. Хлопця все ще шукають.





