Надзвичайні новини, Полтавщина

Пройшла любов: 14-річна школярка, яку шукали більше 2 тижнів, прийшла додому

Сьогодні, 11:38 Переглядів: 5 333

 

Її супутника все ще шукають

14-річна полтавська школярка Інна Постриган, яку розшукували з 18 квітня, повернулася додому. Про це у фейсбуці повідомив начальник відділу комунікації Головного управління поліції в Полтавській області Юрій Сулаєв. Дівчина сама прийшла додому і нині обставини з'ясовує поліція.

 


Нагадаємо, що дівчина втекла у компанії раніше судимого 22-річного Дмитра Саленко-Персіянова, який відсидів 4 роки і після дострокового звільнення встиг вкрасти два мопеди. Пара була у бігах, молоді люди вимкнули мобільні та весь час пересувалися Полтавщиною. Їх бачили, зокрема, у Кременчуці та Бутенках Кобиляцького району. Хлопця все ще шукають.


 

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Автор: Руслана Горгола
Теги: розшук
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