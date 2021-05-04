Кременчук, Культура, Кременчуг

Фотофакт: у парку Миру з'явились яйця

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 2 018

  

Парк прикрасили великодніми писанками

У парку Миру з'явились яйця - писанками парк прикрасили до Великодня. Тож, якщо ви уже сфоткалися з сакурами у сквері Бабаєва, для вас є ще одна чудова фотозона.


 

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Автор: Руслана Горгола
Теги: яйця парк Мира Великдень писанки
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