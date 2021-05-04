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За три святкові дні у Кременчуцькому районі поліція впіймала 5 п'яних водіїв

Сьогодні, 12:27 Переглядів: 538

 

Їм загрожують великі штрафи

За три святкові дні групи реагування поліції Кременчуцького району склали 5 адмінматеріалів за керування автомобілями в нетверезому стані:

  • 1 травня попалися 59-річний водій Renault у Новій Знам'янці і 33-річний водій Toyota у Вільній Терешківці.
  • 3-го травня кара настигла 38-річного водія Chevrolet Epica в Маламівці, 53-річного водія Hyundai Accent на дорозі Кременчук-Манжелія та 30-річного водія ВАЗа в Соснівці.
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Автор: Руслана Горгола
Теги: ст.130
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