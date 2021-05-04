На велосипеді і з наркотиками: кременчужанин намагався уникнути зустрічі з патрульними

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Але не зміг...

Третього травня патрульні виявили у містянина наркотики.





Як повідомляє пресслужба патрульної поліції, копи на вулиці Василя Симоненка помітили велосипедиста, який побачивши їх, різко змінив напрямок руху, намагаючись зникнути. Така поведінка здалась охоронцям порядку підозрілою, тож вони зупинили кременчужанина.





Під час поверхневої перевірки стало відомо чому 42-річний чоловік нервує — патрульні виявили у нього пакетик з наркотиками.





На місце події прибула слідчо-оперативна група для встановлення всіх обставин.