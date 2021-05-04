Ходять чутки про ліміт хворих на безплатне лікування від коронавірусу: чи так це насправді?

Сьогодні, 13:31 Переглядів: 1 338

Серед кременчужан ширяться чутки, що не всі хворі, які потрапляють на лікування з COVID-19, можуть безплатно отримати медикаменти у лікарні. Мовляв, є ліміт пацієнтів на добу, і коли потрапляє більше, для останніх лікування виявляється платним. Чи так це насправді? Журналісти запитали це у Дмитра Луніна, першого заступника голови Полтавської ОДА під час його візиту до лікарні «Кременчуцька».





Віцегубернатор категорично спростовує такі чутки. Та каже, що Національна служба здоров’я України платить за кожен пролікований випадок.





- У нас НСЗУ сплачує - не тільки у випадку коронавірусного пакету, а й в усіх інших – за кожен пролікований випадок. Тобто скільки пролікували людей – стільки і сплачує, за фактом, - коментує Дмитро Лунін.