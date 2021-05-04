У Кременчуці чоловік перекинувся на квадроциклі і загинув

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Чоловік помер в лікарні на наступний день після аварії

3-го травня, близько 15.30, в районі тупика Бажана у Кременчуці сталася дорожньо-транспортна пригода.





Як повідомляє пресслужба поліції, 36-річний водій квадроцикла ROTAX, рухаючись в лісосмузі, не впорався з керуванням та перекинувся. Чоловіка доставили до лікарні, де він 4-го травня о 9.00 помер.





Відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, якщо вони спричинили смерть потерпілого) Кримінального кодексу України. Поліція встановлює обставини події.