У центрі Кременчука голий чоловік лякає дітей і собак

Сьогодні, 14:30 Переглядів: 1 070

У соцмережах припускають, що він під кайфом

8 квітня близько 14.00 перехожі на перехресті Небесної Сотні та Івана Мазепи могли зустріти голого неадекватного чоловіка.





Відео , на якому той лякає собак, дітей та велосипедистів з'явилось у спільноті h.kremenchug.