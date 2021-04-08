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У центрі Кременчука голий чоловік лякає дітей і собак

Сьогодні, 14:30 Переглядів: 1 070

 

У соцмережах припускають, що він під кайфом

8 квітня близько 14.00 перехожі на перехресті Небесної Сотні та Івана Мазепи могли зустріти голого неадекватного чоловіка.


Відео, на якому той лякає собак, дітей та велосипедистів з'явилось у спільноті h.kremenchug.

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Автор: Руслана Горгола Джерело відео: h_kremenchug
Теги: нудист
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