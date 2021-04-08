Кременчужанка Марина Матвієць - бронзова призерка чемпіонату України з гирьового спорту

Сьогодні, 14:23 Переглядів: 271

У Києві з 25 до 28 березня проходив чемпіонат України з гирьового спорту. Участь у змаганнях взяла військова з Кременчука Марина Матвієць, зв'язківець зі 107 Кременчуцької реактивної артилерійської бригади.









Наша спортсменка змагалася у ваговій категорії 63 кг. Марина Матвієць здійснила ривок 16 кг гирі, вона за 12 хвилин зробила 191 підйом. У підсумку кременчужанка завоювала бронзову нагороду.





- Вперше брала участь у змаганнях такого рівня. Через карантин чемпіонат перенесли з Житомира (18-21 березня) до Києва (25-28 березня). Дуже сподобалося, хороша організація, багато спортсменів, нових знайомств, радію, що зайняла призове місце, - поділилася з ТЪ спортсменка Марина Матвієць.





У командному заліку збірна Полтавської області завоювала перше місце, друге у Харківської області, й третє - Житомирська.