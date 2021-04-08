Ремонт пивзаводівського кола та проспекту Лесі Українки орієнтовно триватиме півтора тижня

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 377 Коментарів: 1

Шляхове ремонтно-будівельне управління продовжує поточний ремонт пивзаводського кола та проспекту Лесі Українки. Асфальтування доріг після підготовчих робіт проводиться великими смугами.





Водіям слід бути уважними та обережними на ділянках, де пройшлася фреза. Як поінформував віцемер з комунальних питань Іван Москалик, на асфальтування підготовлених ділянок орієнтовно піде півтора тижня — але все залежатиме від погодних умов.





Також ШРБУ працює на Першотравневій, Київській; продовжують ремонт вулиці Андрія Покладова.