Кременчук

Ремонт пивзаводівського кола та проспекту Лесі Українки орієнтовно триватиме півтора тижня

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 377 Коментарів: 1

 

Водіям варто бути обережними на ділянках, де пройшлася фреза

Шляхове ремонтно-будівельне управління продовжує поточний ремонт пивзаводського кола та проспекту Лесі Українки. Асфальтування доріг після підготовчих робіт проводиться великими смугами.


Водіям слід бути уважними та обережними на ділянках, де пройшлася фреза. Як поінформував віцемер з комунальних питань Іван Москалик, на асфальтування  підготовлених ділянок орієнтовно піде півтора тижня — але все залежатиме від погодних умов. 


Також ШРБУ працює на Першотравневій, Київській; продовжують ремонт вулиці Андрія Покладова.

1
Автор: Татьяна Донченко Джерело фото: департамент ЖКГ
Теги: ремонт ремонт дорог ремонт доріг
Читайте telegraf.in.ua в Google News

Коментарі: 1

22
Dok:
Сьогодні, 15:16

"Водіям варто бути обережними на ділянках, де пройшлася фреза"  ---я думаю навпаки.. фреза хоч зробила одну яму  а не декілька в які вскакували колеса. Після фрези можна хоч їздити а то приходилось скакать. 


0 1

Інформація

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх