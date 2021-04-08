Інсулін для діабетиків: що зміниться у другому півріччі 2021 року

Сьогодні, 14:40 Переглядів: 225

З 1 липня Національна служба здоров’я України стане єдиним платником за програмою реімбурсації інсулінів. Таким чином, усі учасники зможуть користуватися тими перевагами, які надає єдиний платник – як це зараз відбувається з «Доступними ліками».





Пацієнти отримуватимуть інсулін безоплатно або з доплатою - за електронним рецептом. Призначатиме лікування ендокринолог, а повторний рецепт зможе виписувати ще й сімейний лікар, з яким у пацієнта укладена декларація.





Зараз фінансування програми відшкодування вартості інсулінів відбувається за субвенцією, розмір якої є недостатнім для забезпечення потреб хворих на цукровий діабет на 100%. Через це місцеві бюджети змушені дофінансовувати програму – і в деяких областях громади неспроможні забезпечити пацієнтів препаратами.





НЗСУ спільно з МОЗ та експертами напрацювала нормативно-правові акти стосовно моделі ціноутворення та категоризації пацієнтів. Згідно нової категоризації, в кожного пацієнта буде можливість отримати препарати інсуліну за кошти держбюджету.





Інсулін нарешті стане доступним для всіх громадян України, які його потребують.