Штраф загрожує водію вантажівки, який забруднив піском Київську

Сьогодні, 15:47 Переглядів: 605 Коментарів: 1

Сьогодні, 10 серпня, під час руху вулицею Київською на проїжджу частину з вантажівки КрАЗ висипався пісок. Патрульні зупинили вказану машину та склали на водія протокол за ч. 1 ст. 139 (забруднення дорожнього покриття) КУпАП. Про це стало відомо від патрульної поліції Кременчука.









Стаття 139. Пошкодження автомобільних доріг, вулиць, дорожніх споруд, залізничних переїздів і технічних засобів регулювання дорожнього руху, створення перешкод для руху та невжиття необхідних заходів щодо їх усунення





Пошкодження автомобільних доріг, вулиць, дорожніх споруд, залізничних переїздів, трамвайних колій, технічних засобів регулювання дорожнього руху тягнуть за собою накладення штрафу на громадян у розмірі 340 гривень або громадські роботи на строк від тридцяти до сорока годин.