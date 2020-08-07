Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 07.08.2020 09:00
Підтверджені:
Україна78261
Кременчук141
Хворі:
Україна33354
Кременчук15
Одужало:
Україна43055
Кременчук122
Померло:
Україна1852
Кременчук4
Надзвичайні новини

Розмова з «працівником банку» обійшлася кременчужанину в 5 тисяч гривень

Сьогодні, 15:21 Переглядів: 454

Шахрай скористався необізнаністю чоловіка та викрав гроші

До поліції Кременчука прийшов чоловік, в якого з картки зникло 5 тисяч гривень. 49-річний потерпілий розповів, що 7 серпня йому зателефонувала невідома особа, яка назвалася працівником служби безпеки банку. Чоловік сказав «банківському працівнику» код від картки, після чого з неї зняли 5000 грн.


Нагадуємо, що працівники банків не мають повноважень запитувати пін-код, термін дії карти та CVV-код. Якщо до вас зателефонувала особа, яка намагається дізнатися ці дані, скоріш за все з вами говорить шахрай. Покладіть слухавку та передзвоніть на офіційну гарячу лінію банку, щоб дізнатися інформацію щодо карти.

0
Автор: Євгенія Каблучка
Теги: шахрайство афера
компанія «Інтера Люкс»

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх