Розмова з «працівником банку» обійшлася кременчужанину в 5 тисяч гривень

Сьогодні, 15:21 Переглядів: 454

До поліції Кременчука прийшов чоловік, в якого з картки зникло 5 тисяч гривень. 49-річний потерпілий розповів, що 7 серпня йому зателефонувала невідома особа, яка назвалася працівником служби безпеки банку. Чоловік сказав «банківському працівнику» код від картки, після чого з неї зняли 5000 грн.





Нагадуємо, що працівники банків не мають повноважень запитувати пін-код, термін дії карти та CVV-код. Якщо до вас зателефонувала особа, яка намагається дізнатися ці дані, скоріш за все з вами говорить шахрай. Покладіть слухавку та передзвоніть на офіційну гарячу лінію банку, щоб дізнатися інформацію щодо карти.