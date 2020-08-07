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Надзвичайні новини, Полтавщина

Вбивство у Недогарках: підозрюваний хотів закопати труп у дворі

Сьогодні, 14:44 Переглядів: 1 810

Проте не встиг цього зробити, бо сусід викликав правоохоронців

«Надзвичайні новини» розповіли подробиці вбивства, що сталося у Недогарках. Нагадаймо, 31 липня на чужому подвір'ї сусід знайшов тіло чоловіка. Вбитий був прикритий ковдрою.


З'ясувалося, що вбивство сталося 25 липня. Чоловік та його співмешканка у себе вдома вживали алкогольні напої разом із 46-річним знайомим. Між чоловіками виникла сварка, внаслідок якої підозрюваний вдарив гостя кілька разів металевим совком по голові. Через 2 дні зловмисник виніс труп із літньої кухні на подвір’я і накрив покривалом. Ще через 4 дні сусід, який прийшов навідатися, побачив частини тіла, що виглядали з-під тканини, та викликав поліцію.


У телевізійному сюжеті йдеться, що в кінці власного двору підозрюваний В'ячеслав почав копати яму. Вочевидь, тіло вбитого почало тхнути, тому чоловік вирішив його позбутися. Проте зробити цього не встиг.


 


За словами односельців, В'ячеслав зловживав алкоголем та був буйним, бив людей. Також сусіди обурюються, як співмешканка підозрюваного кілька днів мовчала про злочин і оминала труп.


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Автор: Євгенія Каблучка Джерело фото: Надзвичайні новини Джерело відео: Надзвичайні новини, Youtube
Теги: вбивство Недогарки
компанія «Інтера Люкс»

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