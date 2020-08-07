25-26 серпня футболісти «Кременя» стартують в Кубку України

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Разом з кременчуцькими гравцями стартуватимуть «Гірник-Спорт» з Горішніх Плавнів та аматорська «Олімпія» з Савинців

25-26 серпня стартує перший попередній етап Кубка України з футболу 2020-2021. У цьому етапі свою участь в турнірі розпочинають команди Першої та Другої ліги, а також аматорські команди. З Полтавщини в ньому візьмуть участь одразу три команди: першолігові «Кремінь» Кременук і «Гірник-Спорт» з Горішніх Плавнів, а також аматорська «Олімпія» з Савинців, яка виграла Кубок України серед аматорів.





Зауважимо, що кожен етап складатиметься з одного матчу.





Другий етап заплановано на 29-30 серпня. У ньому братимуть участь переможці першого етапу та 4-5 команд УПЛ, що матимуть найнижчий рейтинг серед усіх учасників елітного дивізіону чемпіонату країни.





Остаточно структуру проведення змагань та кількість учасників буде визначено після того, як ПФЛ сформує склад учасників у першій та другій лізі.





Як повідомив в.о. президента ПФЛ Олександр Каденко, жеребкування першої стадії Кубка України з футболу відбудеться 18 серпня.