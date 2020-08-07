На Полтавщині двох прокурорів судитимуть за отримання доларового хабаря

Сьогодні, 16:29 Переглядів: 250

За 5 тисяч гривень прокурори обіцяли змінити кваліфікацію злочину на менш тяжкий та укласти угоду про визнання винуватості

Скеровано до суду обвинувальний акт відносно прокурора та одного з керівників відділу Лубенської місцевої прокуратури Полтавської області. Їх звинувачують у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди службовою особою (ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України). Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.





Слідство встановило, що прокурори одержали від громадянина 5 тисяч доларів хабара. За цю суму повинні були змінити кваліфікацію злочину на менш тяжкий та укласти угоду про визнання винуватості.





У разі доведення вини, обвинуваченим загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 10 років.





Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань за процесуального керівництва прокурорів Генеральної інспекції Офісу Генерального прокурора.