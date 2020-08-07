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Надзвичайні новини, Полтавщина

На трасі «Полтава - Олександрія» виявили «автомобіль - двійник»

Сьогодні, 16:49 Переглядів: 354

 

На місце викликали слідчо-оперативну групу, машину вилучили

Сьогодні, 10 серпня, на трасі М-22, поблизу селища Лелюхівка, за порушення правил дорожнього руху копи зупинили автомобіль Skoda Octavia. Патрульна поліція Кременчука повідомила, що під час перевірки документів 27-річного водія інспектори помітили, що свідоцтво про реєстрацію вказаного транспортного засобу мало ознаки підробки. Після перевірки автівки стало зрозуміло, що номери агрегатів та номер кузова автомобіля мають ознаки зміни кустарним способом.


Оскільки в цьому випадку вбачаються ознаки кримінального правопорушення, патрульні викликали слідчих для з’ясування всіх обставин. Автомобіль вилучено.

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Автор: Євгенія Каблучка Джерело фото: патрульна поліція Кременчука
Теги: поддельные документы
компанія «Інтера Люкс»

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