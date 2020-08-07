На трасі «Полтава - Олександрія» виявили «автомобіль - двійник»

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Сьогодні, 10 серпня, на трасі М-22, поблизу селища Лелюхівка, за порушення правил дорожнього руху копи зупинили автомобіль Skoda Octavia. Патрульна поліція Кременчука повідомила, що під час перевірки документів 27-річного водія інспектори помітили, що свідоцтво про реєстрацію вказаного транспортного засобу мало ознаки підробки. Після перевірки автівки стало зрозуміло, що номери агрегатів та номер кузова автомобіля мають ознаки зміни кустарним способом.





Оскільки в цьому випадку вбачаються ознаки кримінального правопорушення, патрульні викликали слідчих для з’ясування всіх обставин. Автомобіль вилучено.