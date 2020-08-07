Газ у Кременчуці у серпні подорожчав на 40%: чого чекати далі

Відтепер ціну на газ відпустили у «вільне плавання», її регулює лише газовий ринок. А споживачі можуть обирати постачальника газу
У серпні порівняно з липнем газ від ТОВ «Кременчукгаз-постачання» подорожчав на 40%. Так, ціна на серпень складає 4,2 грн за 1 куб м (4200 за 1000 куб м) проти 2,97 грн за 1 куб м (2974,96 грн за 1000 куб м).
У ТОВ «Кременчукгаз-постачання» нагадали, що платити за газ слід до 10 числа місяця, наступного за розрахунковим.
У ціну не входить вартість послуг оператора газорозподільних мереж, тобто плата ПрАТ «Кременчукгаз», який здійснює розподіл газу. Нагадаємо, цей платіж виокремлений у квитанціях і залежить від обсягів спожитого за рік газу.
Серпень — це місяць змін на газовому ринку: відтепер споживачі можуть самостійно змінити постачальника газу. І водночас, газорозподільні компанії вже втратили статус ПСО (постачальника зі спеціальними обов'язками): тепер ціну не регулює НАК «Нафтогаз України» - вона регулюється лише ринком.
Як бачимо, ціна почала рости.
На його думку, нинішнє зростання ціни пов'язано з тим, що до повного переходу на ринкові відносини НАК «Нафтогаз України» необгрунтовано знижував відпускну ціну.
Для порівняння: у липні ціна на газ для промисловості від НАК «Нафтогаз України» складала 3570 грн за 1000 куб м (за умови споживання понад 50 тис куб м) і 4150 грн за 1000 куб м (за умови споживання до 50 тис куб м). Водночас ціна на газ від НАКу за умовами ПСО (базова ціна для населення) складала 2297,53 грн за 1000 куб м.
Відтепер ціна на газ може суттєво відрізнятися у різних постачальників.
Наприклад, ДК «Газ України» (дочірня компанія державної НАК «Нафтогаз України») пропонує населенню два тарифи - «Місячний» - у серпні ціна складає 3,24 грн за кубометр (на гривню дешевше, ніж у ТОВ «Кременчукгаз-постачання», цей тариф буде змінюватися щомісяця. Також компанія пропонує тариф «Річний» - на 12 місяців, по 4,73 грн за кубометр; цей тариф не залежатиме від коливань на ринку і буде доступним з 15 серпня.
Деякі з постачальників (наприклад, ТОВ «Полтавагаз збут») ціну на серпень ще не сформували.
Валерій Кузьминський прогнозує, що ближче до опалювального сезону ціна на газ для населення ростиме, у тому числі й у державної компанії «Газ України».
- Але все залежатиме від того, який ресурс буде на ринку, - каже директор ТОВ «Кременчукгаз-постачання».
Натомість Богдан Оксененко, голова правління ПрАТ «Кременчукгаз» (оператора газорозподільних мереж) не береться прогнозувати ціну, бо на ринку, за його словами, у зв'язку зі змінами раптом утворився дефіцит газу. Річ у тім, що НАК «Нафтогаз України» вже не зобов'язаний продавати газ іншим трейдерам.
Доки оператори газового ринку з'ясовують стосунки і розбираються з несподіваним дефіцитом ресурсу, споживачі можуть, навіть не виходячи з дому (заповнивши заявку онлайн на сайті) змінити газопостачальну компанію, якщо раптом почала не влаштовувати ціна. Як це зробити — у наступній публікації на нашому сайті.
P.S: Ціна на газ (включно по червень) знижувалася. А за рік (по травень) вона знизилася майже втричі. У травні Богдан Оксененко прогнозував, що ціна на газ падатиме ще принаймні півроку. Але через штучний дефіцит газу ситуація змінилася.