Газ у Кременчуці у серпні подорожчав на 40%: чого чекати далі

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 456 Коментарів: 2

Відтепер ціну на газ відпустили у «вільне плавання», її регулює лише газовий ринок. А споживачі можуть обирати постачальника газу

У серпні порівняно з липнем газ від ТОВ «Кременчукгаз-постачання» подорожчав на 40%. Так, ціна на серпень складає 4,2 грн за 1 куб м (4200 за 1000 куб м) проти 2,97 грн за 1 куб м (2974,96 грн за 1000 куб м).



У ТОВ «Кременчукгаз-постачання» нагадали, що платити за газ слід до 10 числа місяця, наступного за розрахунковим.



У ціну не входить вартість послуг оператора газорозподільних мереж, тобто плата ПрАТ «Кременчукгаз», який здійснює розподіл газу. Нагадаємо, цей платіж виокремлений у квитанціях і залежить від обсягів спожитого за рік газу.





Серпень — це місяць змін на газовому ринку: відтепер споживачі можуть самостійно змінити постачальника газу. І водночас, газорозподільні компанії вже втратили статус ПСО (постачальника зі спеціальними обов'язками): тепер ціну не регулює НАК «Нафтогаз України» - вона регулюється лише ринком.



Як бачимо, ціна почала рости.





- Ціна формується залежно від того, за скільки ми купили ресурс на газовій біржі. Ми вже не купуємо газ у НАК «Нафтогаз України», купуємо на біржі. НАК запропонував газ через інші компанії, ми зараз хочемо укласти угоду, але це вже не буде за режимом ПСО. Тепер — відкритий ринок, і постачати газ може будь-який трейдер, що має ліцензію, - прокоментував Валерій Кузьминський, директор ТОВ «Кременчукгаз-постачання».





На його думку, нинішнє зростання ціни пов'язано з тим, що до повного переходу на ринкові відносини НАК «Нафтогаз України» необгрунтовано знижував відпускну ціну.





- НАК «Нафтогаз України» суттєво знизив ціну, хоча на ринку таких цін для промисловості не було. Зазвичай ціна для промисловості трохи вища за ціну для населення, але останнім часом різниці була дуже значною, - каже Валерій Кузьминський.



Для порівняння: у липні ціна на газ для промисловості від НАК «Нафтогаз України» складала 3570 грн за 1000 куб м (за умови споживання понад 50 тис куб м) і 4150 грн за 1000 куб м (за умови споживання до 50 тис куб м). Водночас ціна на газ від НАКу за умовами ПСО (базова ціна для населення) складала 2297,53 грн за 1000 куб м.







Ціна у постачальників відрізняється





Відтепер ціна на газ може суттєво відрізнятися у різних постачальників.



Наприклад, ДК «Газ України» (дочірня компанія державної НАК «Нафтогаз України») пропонує населенню два тарифи - «Місячний» - у серпні ціна складає 3,24 грн за кубометр (на гривню дешевше, ніж у ТОВ «Кременчукгаз-постачання», цей тариф буде змінюватися щомісяця. Також компанія пропонує тариф «Річний» - на 12 місяців, по 4,73 грн за кубометр; цей тариф не залежатиме від коливань на ринку і буде доступним з 15 серпня.



Деякі з постачальників (наприклад, ТОВ «Полтавагаз збут») ціну на серпень ще не сформували.







Чи ростиме ціна?

Валерій Кузьминський прогнозує, що ближче до опалювального сезону ціна на газ для населення ростиме, у тому числі й у державної компанії «Газ України».





- Але все залежатиме від того, який ресурс буде на ринку, - каже директор ТОВ «Кременчукгаз-постачання».





Натомість Богдан Оксененко, голова правління ПрАТ «Кременчукгаз» (оператора газорозподільних мереж) не береться прогнозувати ціну, бо на ринку, за його словами, у зв'язку зі змінами раптом утворився дефіцит газу. Річ у тім, що НАК «Нафтогаз України» вже не зобов'язаний продавати газ іншим трейдерам.





- Раніше НАК «Нафтогаз України» той газ, який отримував від «Укргазвидобування», продавав іншим компаніям, у яких був статус ПСО (постачальника зі спеціальними обов'язками). На сьогодні ринок природного газу відкривається, і даний ресурс (український газ, від «Укргазвидобування» - ред.) взагалі випадає з ринку. Якомось чином НАК «Нафтогаз України» продовжує їм оперувати. Але інші постачальники газу не мають доступу до цього ресурсу. На мою думку, у штучний спосіб створюється дефіцит газу на внутрішньому українському ринку. Тобто кількість споживачів не змінилася, а ресурсу стало менше. І ми бачимо, що тиск на ціну на внутрішньому ринку достатьо великий. При цьому не зрозуміло, як розподіляється ресурс «Укргазвидобування». І незалежні постачальники газу намагаються підняти питання на рівні Кабміну, щоб «Укргазвидобування» виставляло на біржу свій ресурс, це було б чесно. Натомість зараз НАК «Нафтогаз України» перебуває у більш вигідних умовах порівняно з іншими газопостачальними компаніями. Тому й спрогнозувати ціну на внутрішньому ринку дуже важко. Я не можу прогнозувати, бо не знаю, скільки ресурсу буде у вільному доступі, - зауважує Богдан Оксененко.





Доки оператори газового ринку з'ясовують стосунки і розбираються з несподіваним дефіцитом ресурсу, споживачі можуть, навіть не виходячи з дому (заповнивши заявку онлайн на сайті) змінити газопостачальну компанію, якщо раптом почала не влаштовувати ціна. Як це зробити — у наступній публікації на нашому сайті.





P.S: Ціна на газ (включно по червень) знижувалася. А за рік (по травень) вона знизилася майже втричі. У травні Богдан Оксененко прогнозував, що ціна на газ падатиме ще принаймні півроку. Але через штучний дефіцит газу ситуація змінилася.



