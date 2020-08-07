Кременчуцький нардеп Олексій Мовчан підтримав заяву парламентарів щодо подій у Білорусі

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Текст заяви він опублікував на своїй сторінці у Фейсбуку

Народний депутат від Кременчука та Горішніх Плавнів Олексій Мовчан (фракція «Слуга народу») підтримав політичну заяву щодо подій у Білорусі. Текст заяви він опублікував на своїй сторінці у Фейсбуку. Заява йде від імені народних депутатів. Проте яких саме депутатів — не уточнюється, підписів немає.





«З огляду на близькість та спорідненість народів наших країн, вважаємо за необхідне висловити підтримку волі білоруського народу обирати представницькі органи влади, включно з Президентом, у демократичний правовий спосіб.

Український народ заплатив високу ціну за відданість цим принципам. Пам’ять про ці жертви спонукає нас закликати білоруську владу проявляти стриманість щодо протестуючих, не допустити порушення прав людини при реалізації білорусами одного з основоположних прав – на мирний протест», - йдеться у заяві.



У ній також дається оцінка подіям, зокрема, говориться, що «протести в Білорусі викликані численними повідомленнями про порушення та певні непрозорі події, які відбувалися у ході виборчої кампанії та у день голосування».





Українські нардепи закликають владу Білорусі «якнайшвидше надати достовірні та чіткі відповіді на питання протестуючих» задля збереження миру в суспільстві.





«Хай живе вільна та незалежна Білорусь!» - так завершується заява.





Заступник глави фракції «Слуга народу» Євгенія Кравчук, розмістивши цю заяву в себе у Фейсбуку, уточнила в коментарях, що її ініціювали депутати від «Слуга народу», але вона відкрита до підписання для всіх.





У Білорусі тривають протести після виборів президента країни, на яких офіційно перемагає Лукашенко. Відбулися сутички з силовиками, які стріляли гумовими кулями. Наразі в білоруському інтернеті закликають громадян вийти в 19.00 на акцію протесту.