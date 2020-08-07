Де 11 серпня не буде світла у Кременчуці
Сьогодні, 18:01
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Незручності жителів будуть пов'язані з ремонтом і заміною електроопор
11 серпня в зв'язку з проведенням співробітниками «Полтаваобленерго» поточних і капітальних ремонтів електрообладнання в Кременчуці, з 6.00 до 18.00 у частини жителів міста можливі перебої з електрикою.
Без електропостачання залишаться ті, хто мешкає за наступними адресами:
- вул. Приходька, 104-128;
- вул. Олександрійська, 5-23;
- вул. 3-х Космонавтів, 54-87;
- вул. Ростовська, 26-32;
- вул. Верхньодніпровська, 3-21;
- вул. Чкалова, 108-179;
- пров. Винахідників Бикових, 4-27;
- пров. Робітничий, 4-29;
- пров. Сиваський, 3-30;
- пр. Тупіковий, 1-7.