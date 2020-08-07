Боєць з Кременчука Всеволод Сліпченко догравав бій з надірваним вухом

Сьогодні, 18:30 Переглядів: 620

У Києві 8 серпня відбувся вечір професійного боксу «Чемпіон лише один». За звання чемпіона України у середній вазі (в.к. 72,5 кг) під керівництвом тренера Андрія Агеєва змагався кременчужанин Всеволод Сліпченко. Боксер не лише представляє СК «Легіон», а є військовослужбовцем в/ч 3059 Нацгвардії.





Згідно з регламентом змагань, участь брали 8 боксерів. За вечір спортсмен проводив три поєдинки (чвертьфінал, півфінал та фінал) за системою любителів 3 раунди по 3 хвилини.









У першому бою Всеволод Сліпченко зустрівся зі спортсменом Ханакером Боваром із Маріуполя. Наш спортсмен красиво і впевнено виграв поєдинок. В півфінальному двобої Сева потрапив на місцевого боксера Дмитра Соболя, який в своєму активі має 9 боїв, чотири з яких він виграв достроково. На жаль, судді роздільним рішенням віддали перемогу супернику (28:29, 29:28, 29:28).









Сева в останньому раунді зіштовхнувся головою із суперником й пошкодив вухо. Після бою лікарям довелося зашивати вухо й накласти два шви.





- Враження після вечора боксу тільки хороші. Звичайно дуже прикро, що судді так нарахували й протягли свого місцевого боксера. У порівнянні з першим боєм, який провів нещодавно - відчуваю себе впевненіше в боях й підготовка важча, ніж серед любителів. Травму отримав, коли зіштовхнулися головами. Зашили, зараз заживе й будемо готуватися до наступного бою, - поділився своїми враженнями після бою Всеволод Сліпченко.







За словами тренера Андрія Агеєва, після бою Всеволод підписав контракт, тому найближчим часом очікуємо яскравих виступів кременчуцького боксера на профіринзі.





- Особисто я, як і більшість глядачів, які дивилися бій наживо та по інтернету - іншої думки, - прокоментував рішення суддів тренер Андрій Агеєв. - Ми не програли. Перший раунд - виграли, другий - свідомо віддали, третій - виграли.

Після цього бою до нас підійшов організатор вечора, промоутер компанії Top Boxing Generation, і запропонував Всеволоду підписати контракт та виступати за цю компанію. Всеволод підписав контракт. Так само вже у вересні Сева проведе 6-раундовий, рейтинговий бій. Як тренер хочу сказати від себе: Всеволод - молодець, росте як професіонал (при цьому хочу зазначити, що він три роки не боксував і працювати ми стали разом два місяці тому). Будемо йти тільки вперед і вгору! Хочемо висловити подяку за спонсорську підтримку і в розвитку спорту мережі магазинів Українські ковбаси і особисто Віталію Олександровичу.



