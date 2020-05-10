Нардеп Кива стверджує, що кури на птахофабриці під Кременчуком померли від передозування заборонених хімпрепаратів

11 травня нардеп Ілля Кива на своїй сторінці у фейсбуці заявив, що кури на птахофабриці під Кременчуком померли від передозування заборонених хімпрепаратів.
Депутат відвідав Потоки та знайшов курячі могильники. Стверджує, що незаконні.
Нагадаємо, що начальник Кременчуцького міськрайонного управління Держпродспоживслужби Олег Назарець повідомив, що, відповідно до епізоотичного обстеження, масову загибель птиці спричинила гостра гіпоксія (кисневе голодування, - автор), яка виникла внаслідок аварійного відключення вентиляційної системи та інших систем життєзабезпечення у всіх пташниках підприємства. Пташиного грипу та інших інфекцій не виявили.