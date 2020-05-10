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Нардеп Кива стверджує, що кури на птахофабриці під Кременчуком померли від передозування заборонених хімпрепаратів

Сьогодні, 14:31 Переглядів: 2 471

 

Депутат знайшов могильники в Потоках

11 травня нардеп Ілля Кива на своїй сторінці у фейсбуці заявив, що кури на птахофабриці під Кременчуком померли від передозування заборонених хімпрепаратів.


Депутат відвідав Потоки та знайшов курячі могильники. Стверджує, що незаконні.


- Это преступление, на которое закрывает глаза местная власть. Все это может привести к масштабной экологической катастрофе, так как по моей информации - 600 000 кур умерли от передозировки запрещённых химпрепаратов. Захоронения проходят вблизи источников воды, которыми питают посёлок и прямо возле полей с пшеницей. Кур закапывают и днём и ночью, в перемешку с сеном и известью, - пише Кива у соцмережі.



Нагадаємо, що начальник Кременчуцького міськрайонного управління Держпродспоживслужби Олег Назарець повідомив, що, відповідно до епізоотичного обстеження, масову загибель птиці спричинила гостра гіпоксія (кисневе голодування, - автор), яка виникла внаслідок аварійного відключення вентиляційної системи та інших систем життєзабезпечення у всіх пташниках підприємства. Пташиного грипу та інших інфекцій не виявили.


 

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Автор: Руслана Горгола
Теги: Ілля Кива птицефабрика Потоки
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