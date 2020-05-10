Минулої доби на Полтавщині у двох ДТП одна людина загинула, одна – травмувалася

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У Полтаві, 10 травня, близько 21.15, на вул. Великотирнівській у ДТП загинув мотоцикліст. Попередньо відомо, що 28-річний водій мотоциклу Yamaha потрапив у вибоїну і, втративши керованість, впав на асфальтобетонне покриття проїжджої частини. Про це повідомляє пресслужба поліції Полтавщини.





Після падіння мотоцикліста відкинуло під зустрічний автомобіль. Від отриманих травм чоловік загинув на місці.





Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 КК України – порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілого.





Інша ДТП сталася у Миргороді, на вул. Сорочинській. Відбулося зіткнення автомобіля ВАЗ 2108, під керуванням 24-річного жителя міста, з Volkswagen Polo.





Унаслідок ДТП тілесні ушкодження отримав 26-річний водій Volkswagen. Чоловіка доставлено до лікарні.





Поліція вивчає обставини дорожньо-транспортної події.