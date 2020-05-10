Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 10.05.2020 19:00
Підтверджені:
Україна15232
Кременчук88
Хворі:
Україна11781
Кременчук51
Вилікувалось:
Україна3060
Кременчук35
Померло:
Україна391
Кременчук2
Кременчук, Україна, Світ, Коронавірус / Карантин

За добу в Україні на коронавірус захворіло менше ніж пів тисячі людей

Сьогодні, 13:32 Переглядів: 151

 

3 288 пацієнтів уже одужало

В Україні зафіксовано 15 648 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 408 летальних, 3 288 пацієнтів одужало, повідомляє МОЗ. За даними ЦГЗ, станом на 9.00 11 травня в Україні зафіксовано 416 нових випадків за добу. 


Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  • Вінницька область — 553 випадки;
  • Волинська область — 482 випадки;
  • Дніпропетровська область — 731 випадок;
  • Донецька область — 100 випадків;
  • Житомирська область — 523 випадки;
  • Закарпатська область — 730 випадків;
  • Запорізька область — 329 випадків;
  • Івано-Франківська область — 1126 випадків;
  • Кіровоградська область — 420 випадків;
  • м. Київ — 1871 випадок;
  • Київська область — 1000 випадків;
  • Львівська область — 798 випадків;
  • Луганська область — 42 випадки;
  • Миколаївська область — 223 випадки;
  • Одеська область — 646 випадків;
  • Полтавська область — 247 випадків;
  • Рівненська область — 978 випадків;
  • Сумська область — 154 випадки;
  • Тернопільська область — 1018 випадків;
  • Харківська область — 595 випадків;
  • Херсонська область — 161 випадок;
  • Хмельницька область — 178 випадків;
  • Чернівецька область — 2324 випадки;
  • Черкаська область — 342 випадки;
  • Чернігівська область — 77 випадків.
0
Автор: Руслана Горгола
Теги: карантин коронавірус коронавирус статистика заболеваемость
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Вверх